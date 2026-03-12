中日の細川が放った低弾道アーチにファンが反応バンテリンドームで生まれた一発が話題となっている。中日の細川成也外野手は11日、本拠地で行われたヤクルト戦で、オープン戦2本目となる一発を放った。低い弾道で、新設されたホームランウイングに飛び込んだ本塁打に「あれが入るの？」「こんなのバンテリンじゃない」と困惑するファンが目立った。この試合、細川は「4番・左翼」でスタメン出場。同点で迎えた8回の第4打席、今