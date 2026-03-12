DeNA-広島戦■広島 4ー0 DeNA（12日・横浜）DeNA-広島のオープン戦が12日、横浜スタジアムで行われた。広島4点リードの9回、名幸一明球審の首付近にボールが直撃。スタッフらが駆け寄って一度フィールドを離れる珍しい事態が発生した。岡本駿投手が先頭の濱将乃介外野手に、カウント1-0から投じたカーブが浮いた。バントの構えを見せた濱はバットを引くと、捕球しようとした石原貴規捕手のミットにボールが当たった。すると、