15日に準々決勝…ベネズエラと初対戦■ドミニカ共和国 7ー5 ベネズエラ（日本時間12日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド最終戦が11日（日本時間12日）に行われ、ベネズエラ代表はドミニカ共和国に5-7で敗戦。14日（同15日）の準々決勝では日本と対戦する。試合後、報道陣の取材に応じたミゲル・カブレラ打撃コーチは、日本戦では大谷翔平投手との対戦を避けることを笑顔ながらに“示唆”