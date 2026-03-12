前日11日には米国代表を8-6で粉砕■イタリア 9ー1 メキシコ（日本時間12日・ヒューストン）イタリア代表は11日（日本時間12日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールBの最終戦、メキシコ戦に大勝した。前日の米国戦に続く金星を手にし、4連勝で1位通過を決めた。“ダークホース”が旋風を巻き起こしている。勢いは間違いなく本物だ。前回大会でも8強入りしたイタリア代表は2連勝で10日（同11日）の