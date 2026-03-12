サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スティックを傾けるだけで空中操作でき、どんな姿勢でも動画や漫画の視聴に便利な、ワイヤレスハンディマウスの改良版「400-MAWBT204BKN」を発売した。■どんな姿勢でもらくらく空中操作ができるどんな姿勢でもらくらく空中操作ができるワイヤレスハンディマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルがスムーズに動く。椅子やソファ、ベッドでリラッ