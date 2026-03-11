【エルサレム共同】ロイター通信は11日、対イラン軍事作戦に関し、トランプ米大統領はすぐには終了を指示しないとイスラエル政府が認識していると報じた。イスラエル政府高官の話で、理由は語らなかったとしている。トランプ氏は9日、作戦の「終結が近い」と述べていた。ロイターによると、イスラエルのサール外相は10日、各国外交官との非公式会合で、軍事作戦の期限の提示を拒否した。カッツ国防相は11日、中部テルアビブで