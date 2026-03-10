日本戦で4回2/3を無失点と好投し代表キャリアに幕■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組が10日に東京ドームで行われ、チェコ代表は野球日本代表「侍ジャパン」に敗れた。この試合で代表ラスト登板を迎えた先発のオンジェイ・サトリア投手に対し、日本のファンから温かいスタンディングオベーションが送られた。感動的な光景に米識者からも「史上最高」と称賛の声が