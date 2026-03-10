「どんどん投手も野手もつぎ込んでいきたい」■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチェコ戦に9-0で勝利し、1次ラウンドを4戦全勝で終えた。試合後、井端弘和監督が喜びを語った。Netflixの番組に登場した井端監督は「4戦全勝できたんですけど、まだまだやらないといけないこともあるかなと思いますし、上がってこないと