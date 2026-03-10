サトリアが5回途中まで好投も…8回に村上に満塁弾浴びるなど9失点■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、野球日本代表「侍ジャパン」-チェコ戦で最終戦を迎えた。チェコ代表は7回まで0-0の接戦を繰り広げるなど大接戦。8回に投手陣が崩れて敗れたが、場内からは温かい拍手が送られた。チェコ代表の先発は、今回限りでの代表引退を示唆しているオンジ