チェコ戦に「3番・一塁」で先発出場■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組のチェコ戦に「3番・一塁」で先発出場。8回に豪快満塁弾を放った。WBC4試合目で待望の初アーチが飛び出した。両チーム無得点で迎えた8回、待望の先制点を奪うと周東佑京外野手にも3ランが飛び出しリ