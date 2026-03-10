ヤマハ・沢山優介がイギリス戦に先発して4回2安打無失点3Kワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ブラジル代表の沢山優介投手が9日（日本時間10日）、1次ラウンド・ブールBのイギリス戦に先発。4回2安打無失点3奪三振の好投を見せた。社会人・ヤマハでプレーする22歳には「普通にドラフト上位候補じゃない？」「沢山は今年のドラフトかかるっしょメジャーリーガーたち相手にして8イニング無失点やし」とファンが注目してい