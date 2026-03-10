豪州代表の公式Xが日本のファンへ長文のメッセージを投稿第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは9日、東京ドームで行われ、豪州代表は韓国代表に2-7で敗れた。この結果、1次ラウンド敗退が決まり試合後は選手たちが涙を流したが、運命の大一番を前に豪州代表の公式X（旧ツイッター）が日本のファンへ向けて綴った感謝のメッセージが大きな反響を呼んでいる。あと一歩のところで1次ラウンド突破