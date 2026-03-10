一流プロ野球選手を育てた保護者の共通点は“控えめな姿勢”週末のグラウンドで泥だらけになって白球を追う我が子を応援する時間は、何物にも代えがたい喜びという保護者も多いでしょう。しかし、周囲の活躍や進路の話を耳にするたび、焦りを感じて子どもに厳しく接したり、先回りして世話を焼きすぎたりして後悔した……といった声もよく聞かれます。First-Pitchのポッドキャスト番組「野球ママへの応援歌」で、スポーツライタ