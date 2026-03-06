◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)日本の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦スタメンが発表。1番に大谷翔平選手、2番に近藤健介選手の並びです。また3番の鈴木誠也選手、4番の吉田正尚選手、5番の岡本和真選手、6番の村上宗隆選手とメジャーリーガーたちが名を連ねました。山本由伸投手が先発のマウンドへ。オリックス時代のチームメートである若月健矢選手と