井端弘和1975年生まれ、神奈川県出身。97年、ドラフト5位で中日に入団。落合監督時代には荒木雅博と二遊間、1、2番の「アライバ」コンビでチームの顔に。2014年に巨人へ移籍し、15年限りで現役引退。18年まで巨人の守備走塁コーチ。その後、侍ジャパンの守備走塁コーチ、強化本部編成戦略担当、U-12監督を歴任し、23年WBC後にトップチームの監督に就任大谷vsトラウトの夢対決で幕を閉じた前回大会から3年。第6回WBCがいよいよ3月