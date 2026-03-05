食楽web 鎌倉駅から江ノ電で一駅。和田塚駅の目の前に佇む一軒家カフェ＆ベーカリー『BREEZE BIRD CAFE & BAKERY』は、鎌倉散策の途中にぜひ立ち寄りたい一軒です。 店名の通り、店内の中庭からは小鳥のさえずりが聞こえてきて、緑に囲まれた穏やかな空気が流れています。駅前という立地ながら、扉を開けた瞬間にふっと肩の力が抜けるような、心地よい時間が広がります。 『BREEZE BIRD CAFE & BAKERY』