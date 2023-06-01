松本裕、大津、野村勇、柳町、正木の5人が登場ソフトバンクは5日、人気女性グラフィック誌「anan」のスペシャルエディション（5月1日発売）の表紙を、球団の主力5選手が飾ることになったと発表した。表紙に登場するのは、松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇内野手、柳町達外野手、正木智也外野手の5人。撮影は本拠地のみずほPayPayドームで行われ、普段のユニホーム姿とは一変したスタイリッシュな装いを披露している。誌面