松本裕、大津、野村勇、柳町、正木の5人が登場

ソフトバンクは5日、人気女性グラフィック誌「anan」のスペシャルエディション（5月1日発売）の表紙を、球団の主力5選手が飾ることになったと発表した。

表紙に登場するのは、松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇内野手、柳町達外野手、正木智也外野手の5人。撮影は本拠地のみずほPayPayドームで行われ、普段のユニホーム姿とは一変したスタイリッシュな装いを披露している。

誌面では、凛としたスーツスタイルやリラックスした雰囲気のカジュアルスタイルで臨んだスペシャルグラビアを展開。さらに、今季にかける熱い思いや、プライベートな素顔に迫るインタビューも掲載される予定となっている。

発売日は5月1日（九州地区は5月2日以降）で、商品名は「anan2494号 福岡ソフトバンクホークススペシャルエディション」。球団公式SNSでは、撮影の裏側に密着したメイキング動画も随時公開される。球界屈指のビジュアルと実力を兼ね備えた精鋭たちが、マウンドや打席とは異なる表情でファンを魅了することになりそうだ。（Full-Count編集部）