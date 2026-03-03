最後の強化試合に臨む侍ジャパン野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に臨む。試合前の練習では、ファンに“粋な対応”を見せた。午後7時開始の阪神戦。試合開始約2時間前に侍ナインはフィールドで練習を開始した。大谷は左翼付近で壁当てやキャッチボールなど投手としての調整を続けた。そのあとだった。近くに転がっ