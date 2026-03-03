前日は阪神と3-3の引き分け■韓国 8ー5 オリックス（3日・京セラドーム）WBC韓国代表は3日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に8-5で快勝した。2回に打者一巡の猛攻で6点を奪うなど、2桁安打の猛攻で試合を優位に進めた。韓国は2回、オリックス先発の片山から安打と2四球で1死満塁の好機を作り、パク・ドンウォン捕手の左前適時打で先制。その後は2024年リーグMVPの1番キム・ドヨン内野手に2試合連発となる3ランが飛び