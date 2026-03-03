ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手が、３日から２軍に合流した。相川亮二監督はこの日、予定されていたオープン戦・中日戦（横浜スタジアム）の中止決定後に報道陣に対応。度会について「物足りないんです。彼の実力を考えたときに、キャンプからの練習量であったり、結果もそうですよね。僕にとってはめちゃくちゃ物足りなかった」と話し、「もう１度、取り組み方も含めて考え直す、やり直すっていうようなことで２軍に行ってもらいます