キノコ農家の「増島農園」（@masujimanouen）が、スレッズ上でエリンギの切り方を紹介しています。【画像】へぇ〜！やわらかくなる「ホタテ切り」試したい！コチラが「エリンギの切り方」写真＆イラストの解説です！（3枚）やわらかくなる？エリンギの切り方増島農園は「エリンギは繊維に沿って縦、横で切ると食味が変わるぞ！横に切るとやわらかなホタテ。縦に切るとしっかり食感のアワビ。お試しあれ」とコメント。