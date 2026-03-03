前回王者の愛知尾州は東日本の強豪・狭山西武と対戦、中学女子は初開催3月26日に開幕するボーイズリーグの春の全国一を決める「スターゼンカップ第56回日本少年野球春季全国大会」の組み合わせ抽選会が、1日に行われた。今大会には、各支部の予選を突破した中学生の部48チーム、小学生の部12チーム、初開催となる中学生女子の部6チームの計66チームが出場し頂点を目指す。中学部は、連覇を目指す愛知尾州ボーイズ（愛知県西