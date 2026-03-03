タレントの安めぐみが１日、オフィシャルブログを更新。愛兎・しろくんが２月の終わりに亡くなったことを報告した。 この日、「３月、そしてしろくん。」と題してブログを更新。安は「今日から３月ですね」と切り出し、「実は我が家のしろくんが、２月の終わりにお空に旅立ちました」と報告。 年末ごろから体調を崩し、「そこから持ち直して、を繰り返していましたが、２月はたくさん病院にも行って、とても頑張ってくれました」