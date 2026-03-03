安めぐみ、愛兎･しろくんとの別れ報告「お空に旅立ちました」
タレントの安めぐみが１日、オフィシャルブログを更新。愛兎・しろくんが２月の終わりに亡くなったことを報告した。
この日、「３月、そしてしろくん。」と題してブログを更新。安は「今日から３月ですね」と切り出し、「実は我が家のしろくんが、２月の終わりにお空に旅立ちました」と報告。
年末ごろから体調を崩し、「そこから持ち直して、を繰り返していましたが、２月はたくさん病院にも行って、とても頑張ってくれました」と明かした。「我が家をたくさん 癒してくれたしろくん 家族みんな、しろくんに感謝でいっぱいです。しろくんありがとう」とあふれる思いをつづった。
ふわふわとした愛らしいしろくんの写真や、安や娘と触れ合う姿などの写真とともに「先代の、ミミくんにも会えていますように」「もふもふしろくん、本当にありがとう」と何度も感謝の言葉を重ね、ブログを締めくくった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生した。2021年５月23日に更新したブログにて「しろくん」 を迎えたことや長女が名付けたことを明かしていた。
この日、「３月、そしてしろくん。」と題してブログを更新。安は「今日から３月ですね」と切り出し、「実は我が家のしろくんが、２月の終わりにお空に旅立ちました」と報告。
年末ごろから体調を崩し、「そこから持ち直して、を繰り返していましたが、２月はたくさん病院にも行って、とても頑張ってくれました」と明かした。「我が家をたくさん 癒してくれたしろくん 家族みんな、しろくんに感謝でいっぱいです。しろくんありがとう」とあふれる思いをつづった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生した。2021年５月23日に更新したブログにて「しろくん」 を迎えたことや長女が名付けたことを明かしていた。