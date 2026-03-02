無痛分娩を行っている新中野女性クリニック（東京都中野区）が、出産経験がある308人を対象にした「無痛分娩に関する調査」の一環で調べた「妊娠・出産の悩みについて相談してみたい女性有名人」ランキングの結果を紹介しています。【1〜17位】えっ？北川景子や上戸彩は何位？意外なタレントもランクイン！結果を見る！調査は2月10〜12日にかけてインターネットで行われました。3位は3人の子どもを育てるお笑い芸人の