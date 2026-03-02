山本は6日チャイニーズ・タイペイ戦で先発する見込み野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦（京セラドーム）前にチームに合流した。この日は岡本和真内野手（ブルージェイズ）も姿を見せ、本番4日前に全30人が出揃った格好となった。昨年ワールドシリーズMVPに選ばれた山本は、キャンプで順調に調整を進めてきた。2