見た目は「80％シーチキンマヨ」羽田空港は一部界隈で、一般の自販機ではまず売っていないような、クセの強い食べ物が売られている自販機が置いてあることで有名です。筆者は何か美味しそうなものがないかと空港内をブラブラしていたところ、そのなかでもひと際ユニークな品物が並ぶ自販機を見つけてしまい、思わず2度見してしまいました。筐体の上部に描かれている文字は「おむすびなのにケーキ!?」。どういうことですか……。