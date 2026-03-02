西武の育成2年目左腕・冨士大和が2回1安打無失点2奪三振西武の育成2年目左腕・冨士大和投手が1日、宮崎・アイビーで行われたソフトバンクとのオープン戦に8回から6番手で登板。2回1安打無失点2奪三振の快投を披露した。19歳が見せた球速差40キロの“魔球”は「まじで誰が打てるの？」「緩急エグいて」「なんでこんな逸材が育成まで残ってたんだよ」とファンに衝撃を与えた。2024年育成ドラフト1位で大宮東高から入団した冨士。