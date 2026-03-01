国際バスケットボール連盟（FIBA）は3月2日、同3日に予定されていた「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」のグループCおよびグループDの全試合を延期すると発表した。 対象となったのは、グループCのイラン対シリア、イラク対ヨルダン、グループDのレバノン対インド、カタール対サウジアラビアの計4試合。FIBAは「地域情勢の進展」を受けた決定と説