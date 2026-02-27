2016年に放送された『魔法つかいプリキュア！』が2026年2月7日に10周年を迎えた。これを記念した描き下ろし記念ビジュアルが公開された。また特別なリンクルステッキ玩具の発売や、コラボカフェなどの展開が発表された。＞＞＞記念ビジュアルやカフェキービジュアルをチェック！（写真3点）「プリキュア」シリーズは、2004年の『ふたりはプリキュア』に端を発する大人気の女児向けアニメシリーズ。「女の子だって暴れたい！」とい