食楽web ●いちごの季節到来！『スカルペッタ東京』では、いちごが存分に楽しめる春限定のアフタヌーンティーとディナー限定のスペシャルコースを用意。心躍るその内容とは？ アメリカ・ニューヨークに本店を持つ、モダン・イタリアンのアジア1号店『スカルペッタ東京』では、2026年3月3日（火）～5月30日（土）まで、毎週土曜日限定のアフタヌーンティー「Spring Strawb