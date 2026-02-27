食楽web

●いちごの季節到来！『スカルペッタ東京』では、いちごが存分に楽しめる春限定のアフタヌーンティーとディナー限定のスペシャルコースを用意。心躍るその内容とは？

アメリカ・ニューヨークに本店を持つ、モダン・イタリアンのアジア1号店『スカルペッタ東京』では、2026年3月3日（火）～5月30日（土）まで、毎週土曜日限定のアフタヌーンティー「Spring Strawberry Afternoon Tea」と、ディナータイムにシャンパン・フリーフローとともに楽しむストロベリースイーツプレート付きシェアコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」が登場します。

鮮やかないちごの赤が彩る、この時期だけの2つの限定メニューをご紹介します。

目にも鮮やかないちごスイーツ満載のアフタヌーンティー

香りや口あたりまで楽しめる、特別ないちごスイーツをたっぷりと

2008年にニューヨークで誕生し、現地の食通たちに愛され続けているモダン・イタリアンの名店『スカルペッタ東京』。同店では、「季節の恵みと伝統菓子で彩る、イタリアを旅するモダン・ティータイム」をテーマに、季節ごとに異なる世界観を描いたアフタヌーンティーシリーズを展開しています。

この春の「Spring Strawberry Afternoon Tea」は、赤のグラデーションにローズの香りとベリーの余韻を重ね、スカルペッタならではのストロベリーを表現。ピンク色のクリームで彩られた「いちごのモンブラン」をはじめ、ストロベリー＆カスタードクリームといちごをサンドした「ビニエ」、いちごに見立てた「セミフレッド」、いちごのマリトッツォやローズが香るパンナコッタなどをラインアップ。赤くきらめくスイーツの数々が堪能できます。

帆立のタルタルや蛸のアランチーニ、生ハムなどイタリアンらしいセイボリー

セイボリーには、「帆立のタルタルとグリーンピースのムース」や「アスパラガスとフォアグラのトルタ」など、丁寧に作り込まれた上質な逸品が勢ぞろい。また、ドリンクはコーヒーと紅茶が各4種類、ハーブティーが3種類にデカフェティー（1種類）も。ひと口ごとに華やかさを感じながら、優雅な時間が過ごせます。

人気料理とスペシャルスイーツを、フリーフローのシャンパンとともに

人気イタリアンメニューにストロベリースイーツ、シャンパンも堪能

シャンパン・フリーフロー付きディナーコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」は、「トマトバジルのスパゲッティ」や「豚ロースのミラノ風カツレツ」といった同店の人気メニューをシェアスタイルで気軽にいただきながら、アフタヌーンティーと同じくスペシャルなストロベリースイーツがプレートで楽しめます。

フリーフローはシャンパンだけでなく、白・赤ワイン、ビール、カクテル15種類（モクテル2種類含む）とソフトドリンクも3種類がスタンバイ。たっぷり2時間制で、さまざまな香りと余韻を味わえそうです。

東京・虎ノ門の『スカルペッタ東京』は、セレブリティも足しげく通うニューヨークの人気イタリアン『スカルペッタ』のアジア1号店 ［食楽web］

世界からも注目されるニューヨーク発のレストランで、少し大人のストロベリーコレクションを体験してみませんか？

●DATA

土曜日限定アフタヌーンティー「Spring Strawberry Afternoon Tea」

価格：6,000円（税込・サービス料別）

販売期間：2026年3月7日（土）～5月30日（土）※土曜日限定

時間：14:00～16:00入店で2時間制（L.O. 90分）

シャンパン・フリーフロー付きディナーコース「Spring Strawberry Terrace Dolce Vita」

販売期間：2026年3月3日（火）～5月30日（土）

時間：17:30～20:30 L.O.（土曜 14:00～20:30 L.O.）

価格：「ローラン・ペリエ ラ キュヴェ」プラン 1万1,000円（税込・サービス料別）

「テルモン レゼルヴ ブリュット」プラン 1万2,174円（税込・サービス料別）

・スカルペッタ東京（オンライン予約）

https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve