ロピアの「高コスパでまとめ買いしやすい売場」と、JinnyJの大容量スナック企画が重なり、3月に大規模試食イベントが実施されます！主役は韓国JinnyJInternationalの「ガーリックえびチップス」で、ロピア店頭で好調な販売を記録している商品です。試食で実際の味を確認できる機会が増えるため、家飲み用やストック用のスナックを探す人にも注目の企画になっています。 ロピア×JinnyJ「ガーリックえびチップス試食イベント」