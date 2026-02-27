ロピアの「高コスパでまとめ買いしやすい売場」と、JinnyJの大容量スナック企画が重なり、3月に大規模試食イベントが実施されます！

主役は韓国JinnyJInternationalの「ガーリックえびチップス」で、ロピア店頭で好調な販売を記録している商品です。

試食で実際の味を確認できる機会が増えるため、家飲み用やストック用のスナックを探す人にも注目の企画になっています。

ロピア×JinnyJ「ガーリックえびチップス試食イベント」

対象商品：ガーリックえびチップス実施日：2026年3月7日（土）／2026年3月21日（土）実施時間：11:00〜20:00実施店舗数：12店舗

ロピアは1971年に精肉店として創業し、現在は首都圏を中心に関西・東海・九州へ拡大して100店舗以上を展開する食品特化型スーパーです。

JinnyJInternationalは韓国・ソウルに本社を置く食品輸出企業で、日本市場向けに大容量スナックを軸とした提案を進めています。

今回の企画は、ロピアの大量陳列と強い売場訴求に、JinnyJの大容量・高コスパ商品が合致したことで実現した取り組みです。

ガーリックえびチップスの販売好調ポイント

商品特長：海老の旨味とローストガーリックの香り想定利用：ビールのおつまみ／家庭用スナック

海老由来の香ばしさにガーリックの風味を重ねた味設計は、食事系スナックとしての満足感を出しやすい構成です。

ロピアのまとめ買い需要と相性がよく、ストック菓子としてもおつまみ用途としても選びやすい商品になっています。

3月試食イベントの実施スケジュール

3月7日（土）実施店舗：平井店／東京ベイ／ミウィ／蘇我／東急SC／田無3月21日（土）実施店舗：渋沢／若葉台／海老名／みらい平／中央林間／所沢

2週に分けて12店舗で展開するため、首都圏近郊で実際に味を試せる接点が広がる日程設計です。

営業時間内の11:00から20:00で実施されるので、買い物の時間帯に合わせて立ち寄りやすいのも利点です。

4月投入予定のK-スナック新ライン

投入予定商品：韓国のりナチョチップス（ごま油味）投入予定商品：韓国キムチナチョチップス

4月にはごま油の香りを活かした韓国のり系と、辛味を効かせたキムチ系の2商品が追加予定となっています。

既存のえび系スナックにフレーバー軸を広げることで、ロピア売場でのK-スナック選択肢がさらに増える構成です。

ロピアの「精肉に強い」買い回り導線の中でスナックを選べる点は、日常の食卓と週末のおつまみ需要を同時に満たしやすい流れです。

試食で味の相性を確認してから購入できるため、大容量商品でも失敗感を抑えて選びやすくなります。

大容量スナックの試食で味を確かめられる！

ロピア×JinnyJ「ガーリックえびチップス体験キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ロピア×JinnyJ ガーリックえびチップス試食イベントの対象は？

対象商品はガーリックえびチップスです。

Q. ロピア×JinnyJ ガーリックえびチップス試食イベントの開催期間はいつですか？

実施日は2026年3月7日（土）／2026年3月21日（土）です。

Q. ロピア×JinnyJ ガーリックえびチップス試食イベントの開催時間を教えてください。

実施時間は11:00〜20:00です。

