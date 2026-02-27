衛生観念が崩壊した飲食店には、誰も行きたくない。それは従業員でも同じことだ。大阪府の60代男性は、飲食業に数十年携わった、いわば「食のプロ」。空いた時間に洗い場や仕込みの補助をしていた店舗で、彼は信じがたい光景を目撃した。「作業靴を食器洗浄機にかけていました」あまりに不衛生な行為に、男性は即決した。洗浄機を洗い直して業務を終え、その帰り際に「辞めます」と一言残して去ったという。しかし現在、その店舗が