英語検定試験「TOEIC」で替え玉受験をした疑いで、男女2人が逮捕されました。森山瑠威容疑者（37）と中国籍の専門学校生の男（20）は2025年5月、東京・豊島区の試験会場で「TOEIC」の替え玉受験をした疑いが持たれています。森山容疑者は専門学校生の男になりすまして、990点満点のうち955点を取ったとみられ、その報酬などとして約100万円を受け取っていました。森山容疑者は調べに対し黙秘していますが、専門学校生の男は「英語