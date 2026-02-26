【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコ軍が中西部ハリスコ州で麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル（ＣＪＮＧ）」の首領を殺害したことを受けて、州都グアダラハラを中心に報復による混乱が続いている。グアダラハラは６月開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の開催都市の一つで、当局は安全性のアピールに躍起となっている。メキシコ軍は２２日、ＣＪＮＧの本拠地ハリスコ州で首領の潜伏先を急襲して殺害した。直後から報復の