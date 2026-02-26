日本ハム時代の同僚・近藤健介と談笑した野球日本代表「侍ジャパン」のドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームで行われた練習に合流した。3年ぶりに代表ユニホームに袖を通し、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整を開始。フィールドに姿を見せると、ずっと“隣”にいた人物にファンも大興奮だった。大谷は背番号「16」のビジターユニホームを着用してグラウンドに姿を現すと、小走りです