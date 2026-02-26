27日から中日との強化試合日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習のため球場入りした。チームバスには乗らず“単独”でスタジアムに入った。チームは27日、28日に中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行う。大谷はチームバスではなく、ハイエースに乗って球場入り。ベージュのジャケットに白ズボン姿で報道陣の前に姿を見せた。侍ジャ