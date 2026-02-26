3大会連続選出も…3人目の辞退者NPBエンタープライズは26日、野球日本代表「侍ジャパン」に選出されていた松井裕樹投手（パドレス）がコンディション不良のため出場を辞退することを発表した。代わって中日・金丸夢斗投手が追加選出された。松井は2017年、2023年に続く3大会連続の選出だった。アリゾナ州ピオリアで行われているキャンプ地で調整を続けていた。当初は2月末に帰国する予定だった。今大会、侍ジャパンは平良海