2026年3月6日(金)より全国公開される『映画 冬のソナタ 日本特別版』から、ファン待望の本編映像が解禁された。さらに、ユン・ソクホ監督のメッセージや「ヨン様」の名付け親として知られる丸山幸子さんのコメントも到着。公開を前に、本作の新たな魅力が次々と明らかになっている。【写真】制服姿のチュンサン(ペ・ヨンジュン)とユジン(チェ・ジウ)チュンサンと瓜二つの男・ミニョン(ペ・ヨンジュン)。10年後、ユジンの前に突然現