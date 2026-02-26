ミュージシャンのGACKTが26日、X（旧ツイッター）を更新。「欲」をめぐる自身の見解を示した。「『欲が強いことってダメですか？』後輩から、そんな質問をされた。『なんで？』そう聞き返すと、『親から欲を抑えて生きろって昔から言われてます』と返ってきた」と前置きした上で「確かに日本には、【欲が強い＝悪】という空気がある。だが、本当にそうか？ボクはそう思わない」と書き出した。「むしろ、欲が強くなければ行動は