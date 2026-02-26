春っぽさは欲しいけど、可愛すぎるピンクはちょっと気恥ずかしい。そんな大人世代にちょうどよさそうなのが【グローバルワーク】で見つけた「デニムシャツ」。くすみ感のある落ち着いた色味だから、顔映りは明るくしつつも子供っぽくならなそうなのがポイント。今回は、その魅力と着こなし術をまるっとご紹介。「ピンク = 甘い」を更新したい人に、まず手に取って欲しい1枚です！ こなれ感が出る、大人向けピンクデニ