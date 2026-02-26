「警察の方から娘が事故にあって重体と知らされていると…すぐに亡くなるとは思っていなかったので…。娘の顔は交通事故に遭った人とは思えないほど綺麗な顔をしていて普通に寝ている顔をして…なぜ交通ルールを守っている被害者が交通事故に遭わなければならなかったのかと考えてしまいます」 令和8年2月20日、東京地裁。採用された証拠として読み上げられた被害者の父親の供述調書（甲20号証）に記された言葉は、冷たいま