ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が25日、東京都内のホテルで解団式に臨んだ。フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）は、解団式後に日本記者クラブと外国特派員協会で行われた記者会見にも出席。2人でペアの指導者になる将来像や今後の展望、注目の的となった2人の関係性についても打ち明けた。日本中が気になっていた、り