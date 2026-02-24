松屋フーズ（東京都武蔵野市）の飲食チェーン「松屋」が、創業60周年企画として、持ち帰り限定メニュー「お肉どっさり牛めし弁当」を2月24日から期間限定で特別販売します。【えっ！】回数制限なしで何度でも“割引”に？コレが「MATSUYAPASS」です！同メニューは、並盛の白米に対し、肉、タマネギを「牛めし並盛で使用する3倍の量」で盛りつけた一品。価格は1000円（税込み）です。松屋は1966年に創業。2019年と2020年