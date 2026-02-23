牧原が5回の守備で左中間へ“飛んだ”野球日本代表「侍ジャパン」の牧原大成内野手（ソフトバンク）が23日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われたソフトバンク戦に「6番・中堅」で出場すると、5回の守備で超美技を披露。ファンの度肝を抜いた。牧原は5回1死、相手の井上朋也内野手が左中間方向へ放った鋭い当たりに反応。宙を舞うダイビングキャッチを披露し、大歓声を浴びた。マウンド上の高橋宏斗投手もバンザイで称