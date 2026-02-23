パドレス戦の2回から登板…10球で3者凡退【MLB】ドジャース 5ー1 パドレス（日本時間23日・ピオリア）ドジャースは22日（日本時間23日）、パドレスとのオープン戦に5-1で勝利した。9投手がそれぞれ1イニングずつ繋いでのリレー。中でも安定感抜群だったウィル・クライン投手にファンも注目した。クラインは2回からマウンドへ。先頭のカステヤノスを2球で三ゴロに仕留めると、シーツは4球目を一ゴロ、キャンプサーノも4球でニゴ