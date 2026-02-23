パドレス戦の2回から登板…10球で3者凡退

【MLB】ドジャース 5ー1 パドレス（日本時間23日・ピオリア）

ドジャースは22日（日本時間23日）、パドレスとのオープン戦に5-1で勝利した。9投手がそれぞれ1イニングずつ繋いでのリレー。中でも安定感抜群だったウィル・クライン投手にファンも注目した。

クラインは2回からマウンドへ。先頭のカステヤノスを2球で三ゴロに仕留めると、シーツは4球目を一ゴロ、キャンプサーノも4球でニゴロと凡打の山。わずか10球でゼロに抑えた。

ドジャース地元メディア「ドジャース・ネーション」は「ウィル・クラインが、ドジャースのあの歴史的なワールドシリーズ第3戦以来となるマウンドに上がった。彼はわずか10球でパドレスの打者3人を完璧に抑え、退けた。2026年のシーズン、クラインがどのような活躍を見せてくれるのか、今から非常に楽しみだ」と期待を込めた。

クラインといえば、昨年のワールドシリーズ第3戦に延長15回から登板し、4イニングを投げ切って勝利に導いた“影のヒーロー”としてファンの心に刻まれている。このオフは米国のトレーニング施設「ドライブライン・ベースボール」で研鑽を積み、フォーム修正も行った。覚醒気配漂う26歳に「俺たちの7回、あるいは8回を任せる投手は、まさにここにいる」「よっしゃ、彼が大好きだ」「俺たちの8回の男を見てくれ」と称賛を送っている。（Full-Count編集部）